Liz Kaeber (28) ist ein absoluter Familienmensch – am liebsten verbringt sie ihre Zeit momentan mit ihrer Nichte Nia. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin geht in ihrer Rolle als Tante voll und ganz auf und träumt davon, irgendwann einmal selbst Mutter zu werden. Doch würde sie ihre Fans eigentlich an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen oder diese womöglich ganz aus der Öffentlichkeit heraushalten?

In einem Q&A ging Liz nun auf einige Fragen ihrer Community ein. Ein User wollte dabei von ihr wissen, ob sie ihren Followern erzählen würde, wenn sie schwanger wäre – und die Influencerin sehe bislang keinen Grund, so ein süßes Geheimnis für sich zu behalten. "Auf jeden Fall, sofern der passende Zeitpunkt gekommen ist", gab sie preis. Aber ein bisschen gedulden müssten sich die Fans trotzdem: "Ich könnte es vermutlich nicht sehr lang geheimhalten, aber ich wüsste, dass ich es für mich erst mal genießen wollen würde, ohne jeglichen Einfluss von Außen."

Bereits im Sommer 2019 hatte Liz mit Promiflash über das Thema Familienplanung gesprochen und beteuert, dass sie das Ganze dem Schicksal überlasse. "Wir wollen das schon. Wenn es jetzt kommt, dann freue ich mich auch, aber ich setze mich da gar nicht unter Druck, weil ich mir denke: Ich bin ja noch jung", hatte die heute 28-Jährige damals verraten.

Instagram / lizkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia und Schwester Liz, Oktober 2020

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Netz-Star

