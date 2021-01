Sind das die Folgen des Wendlerschen Eklats? Seit vergangenem Herbst scheint sich die Karriere von Michael Wendler (48) im Sturzflug zu befinden: Nach seinem Ausstieg aus der DSDS-Jury zog sich der Schlagerstar in die USA zurück – und äußerte von dort seitdem immer wieder wirre Verschwörungstheorien. Zahlreiche TV-Produktionen und Werbepartner distanzierten sich deswegen bereits von dem Musiker und seiner Frau Laura (20). Während sich ihr Ehemann trotzdem regelmäßig im Netz zeigt, scheint sich die Influencerin beinahe zu verstecken – ob Laura sich vor den Hatern schützen möchte?

Spätestens seit dem letzten Skandal ihres Gatten ist das Gesicht der 20-Jährigen beinahe vollkommen von Instagram verschwunden. Immer wieder präsentiert die einstige Let's Dance-Teilnehmerin zwar ihren Garten in Florida, ein winziges bisschen Haut beim Sonnenbaden oder Einblicke in ihre Bootsausflüge. Direkt in die Kamera sprach die Stiefmutter von Adeline Norberg dabei aber nur super selten. Das war vor einigen Monaten noch ganz anders: Regelmäßig hatte Laura sich an ihre Fans gewandt – ob sie sich nun bewusst versteckt, um keine Hassnachrichten zu kassieren?

Ein Grund für das Versteckspiel der Wahlamerikanerin könnte aber auch der Mangel an zu bewerbenden Produkten sein, die Laura ihren Followern zeigen könnte: Viele Firmen hatten der Social-Media-Beauty nämlich den Vertrag gekündigt, nachdem ihr Mann sich so ins Aus geschossen hatte. Was meint ihr: Zeigt sich Laura aus Angst vor Kritik nicht – oder liegt es an den fehlenden Werbeverträgen? Stimmt unten ab.

