Bereits in der zweiten Folge des Bachelors war so einiges los: Michelle "Mimi" Gwozdz scheint sich nach einem abenteuerlichen Einzeldate und ihrer vorzeitigen Rose zur Favoritin zu mausern, Niko (30) packte über seine Tochter aus – und dann kamen zwei der insgesamt fünf noch fehlenden Kandidatinnen hinzu. Obwohl auch zwei Frauen wieder gehen mussten, wird es für Niko Griesert also nicht unbedingt einfacher. Zeit also, langsam die Handbremse zu lösen? Und wie: Bereits in der dritten Folge kommt es zu ersten Lippenbekenntnissen!

Achtung, Spoiler!

Wer nicht wissen möchte, welche Frau als Erstes mit dem Bachelor knutscht, sollte an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Was in der Vorschau zur kommenden Episode nur angedeutet wurde, machte RTL jetzt mit einem kurzen Video offiziell. Bei einem romantischen Date auf der Insel Rügen, das wie die gesamte Folge schon jetzt auf TVNow zu sehen ist, gehen der TV-Junggeselle und Flugbegleiterin Denise auf Tuchfühlung. Nach einer Abkühlung im Pool bestaunen die beiden ein vor sternenklarem Nachthimmel abgeschossenes Feuerwerk. Als Niko dann auch noch eine Bernsteinkette als Geschenk für die 24-Jährige hervorholt, wird diese von ihren Gefühlen überwältigt, ergreift prompt die Initiative – und zieht den Bachelor zu einem sanften Kuss zu sich heran. Was das wohl für die Stimmung in der Villa bedeutet?

Die Vorausschau am Ende der zweiten Folge gab diesbezüglich zumindest einen kleinen Vorgeschmack. "Du kannst mir kein gutes Gefühl geben, wenn du anderen Mädels auch ein gutes Gefühl gibst", erklingt darin an einer Stelle Mimis Stimme aus dem Off. Die 24-Jährige macht in den kurzen Sequenzen alles andere als einen glücklichen Eindruck. Im gemeinsamen Gespräch mit ihr konstatiert auch Niko: "Bei mir ist auch echt Gefühlschaos hier oben drin."

