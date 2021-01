Na, wenn das mal kein echter Höhepunkt für die Fans von Katja Krasavice (24) wird! Die Rapperin bringt Ende der Woche ihr zweites Studioalbum raus. Geht es nach der YouTube-Sexpertin, soll "Eure Mami" mindestens genauso erfolgreich werden wie ihre erste Platte "Boss Bitch". Die landete Anfang 2020 direkt auf Platz eins der Album-Charts. Auch in diesem Jahr hat Katja wieder Spezial-Boxen angeboten, in denen sich coole Überraschungen für die Käufer befinden. Ein Teil hat es dabei besonders in sich: Katja schenkt ihren treuesten Fans einen Vibrator!

Am vergangenen Dienstag verkündete Katja in einem YouTube-Video, welche Goodies ihre Fans in ihrer – übrigens schon restlos ausverkauften Album-Box – erwarten. Neben einem XXL-Handtuch mit Katja-Print und einer Mütze finden sich darin exklusive Zugangsmöglichkeiten zu einem VIP-Instagram-Profil, Merchandise, Songhörproben und Musikvideos. Doch damit nicht genug: Auch ein von Katja höchstpersönlich entworfener Vibrator ist dabei! "Der ist knallig-pink und wird euch viel Spaß machen. Glaubt mir, der ist krass. Der hat 30 verschiedene Stufen – das ist überkrass, ihr könnt damit abgehen. Es ist genau das, was gut ist. Glaubt mir, ich weiß das", verrät sie aufgeregt.

Bei den Fans kommt dieses Präsent mega-gut an! In den Kommentaren wird die Wahlberlinerin für den sexy Einfall in den Himmel gelobt: "Das hat meine Erwartungshorizonte einfach gesprengt", freut sich eine Userin. Eine andere betont, dass sie damit sogar schon irgendwie gerechnet hat, denn: "Die Männer hatten bei der 'Boss Bitch'-Box eine Sexpuppe drin und wir Frauen haben jetzt ein Vibrator. Heißt: Wir sind quitt!"

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

