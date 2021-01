Zusammenhalt wird bei Martin Angelo (27) und Dominic Smith (32) großgeschrieben – und zwar in allen Lebenslagen. Die Prince Charming-Boys stellten ihr Teamwork in den vergangenen Wochen in der TVNow-Show #CoupleChallenge unter Beweis. Doch nicht nur bei den teils waghalsigen Prüfungen konnten sich die BFFs stets aufeinander verlassen. Auch bei den nächtlichen Toiletten-Gängen gab es die beiden nur im Doppelpack, wie Dominic nun Promiflash verriet.

Offenbar war ihnen nicht wohl dabei, sich allein in eine Pinkelpause zu verabschieden. "Die Schwestaaa Martin hat mich jeden Abend beim Schlafen geweckt, damit ich mit ihr zusammen aufs Klo gehe", erzählte der ehemalige TV-Flirt von Nicolas Puschmann (29) im Gespräch mit Promiflash. Übel hat er dem 27-Jährigen das aber nicht genommen – im Gegenteil! "Das war für mich selbstverständlich und irgendwie auch total süß", betonte Dominic.

Das Preisgeld konnte sich das Duo am Ende zwar nicht sichern – es flog kurz vor dem Finale raus – enttäuscht sind die zwei darüber aber nicht. "Am Ende des Tages haben wir gewonnen – und zwar eine tiefere und stabilere Freundschaft", resümierte der 32-Jährige.

