"Kampf der Realitystars"-Tara zofft bei Einzug mit Martin

In der neuesten Folge Kampf der Realitystars mischt Reality-Prinzessin Tara Tabitha (32) die Sala in Thailand auf. Bei ihrem Einzug trägt die Österreicherin ein Krönchen auf dem Kopf. Doch das kommt nicht bei allen gut an. Vor allem Martin Angelo (31) echauffiert sich direkt über Taras Auftritt, als sie betont, Glamour ins Haus zu bringen. Gehässig meint er: "Aber doch nicht mit einer Krone für zwei Euro!" Tara kann nicht fassen, was sie hört, und fragt entsetzt, ob Martin die Krone mal genau angeschaut habe. Der stichelt einfach weiter: "Ja, Schatz, habe ich angeschaut. Das Kleid sieht genauso billig aus wie die Krone." Ob die beiden noch Freunde werden, wenn der Streit schon beim Einzug anfängt, ist fraglich.

Provozieren lassen will Tara sich aber nicht. "Er glaubt, er kann mich mit so Kleinigkeiten provozieren, damit er dann seine Show und seine Streitszenen kriegt", resümiert sie. Allerdings scheint Martin sonst kein großes Interesse daran zu haben, seine Mitstreiterin noch mal von vorne kennenzulernen. Schon zu Anouschka Renzi (60) meinte er, affektiertes Verhalten nicht zu mögen. Im Einzelinterview erklärt der ehemalige Prince Charming-Kandidat: "Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich so großes Interesse habe, sie als Person kennenzulernen. Ich versuche gerade, das ein wenig zu vermeiden, damit ich nicht getriggert werde, weil sie triggert mich mit ihrer ganzen Art jetzt gerade schon."

Dabei scheint Martin aber zu vergessen, dass er sich gerade zu Beginn vielleicht lieber nicht mit Tara anlegen sollte. Denn als Neuankömmling hat sie zusammen mit Jonathan Steinig (29) die Macht, einen Konkurrenten nach Hause zu schicken – Martin hätte so auf der Abschussliste der beiden landen können. Beim Safety-Spiel hat der 31-Jährige allerdings Glück und kann sich Nominierungsschutz erkämpfen. Somit ist er vor dem Rausschmiss geschützt. Stattdessen entscheiden Tara und Jona sich trotz Uneinigkeit für Martin Semmelrogge (69). "Sie hatte eine komplett andere Meinung als ich, mir fällt es sehr schwer", meinte Jona bei der Verkündung entschuldigend. Der Schauspieler nimmt es aber sportlich.

Tara Tabitha, Jens Hilbert und Giuliana Farfalla bei "Kampf der Realitystars" 2025

Martin Angelo, Reality-TV-Kandidat

