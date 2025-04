Martin Angelo könnte bei "Kampf der Realitystars" anecken

Martin Angelo (31), der durch verschiedene Reality-TV-Formate einem breiten Publikum bekannt wurde, mischt bei der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars mit. Das beliebte Format läuft derzeit bei RTLZWEI und sorgt Woche für Woche für viel Gesprächsstoff unter Trash-Fans. Martin ist nicht auf leisen Sohlen ins Haus eingezogen, sondern kündigte bereits im Vorfeld Zündstoff an. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI erklärte er, dass er in der Show ganz er selbst sein wolle. "Ich glaube, ich werde mir Sendezeit so verschaffen, indem ich einfach ich selbst bin. Und dann läuft das auch schon von ganz allein, weil ich bin, wie ich gesagt habe, sehr impulsiv und launisch. Und wenn mir was auf den Keks geht, dann werde ich das den Personen auch deutlich machen."

Damit ist klar: Martin polarisiert und dürfte für reichlich Gesprächsstoff im Haus sorgen. Ob sein impulsives Auftreten für Harmonie oder eher für Streitigkeiten unter den Mitbewohnern sorgt, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit hat das Format oft gezeigt, dass starke Persönlichkeiten das Haus schnell in Lager spalten können. Fans des Genres dürfen sich jedenfalls auf spannende Unterhaltung und zahlreiche Schlagzeilen freuen. Denn gerade authentische und unbequeme Kandidaten bekommen bei "Kampf der Realitystars" erfahrungsgemäß besonders viel Aufmerksamkeit und sorgen für die berühmten TV-Momente, die noch lange im Netz diskutiert werden.

Abseits der Kameras ist Martin für seine ehrliche und direkte Art bekannt. Seine Weggefährten und Freunde schätzen an ihm, dass er selten ein Blatt vor den Mund nimmt. Privat liebt der Reality-Star es, der unter anderem auch aus #CoupleChallenge bekannt ist, Zeit mit seiner Familie und engen Freunden zu verbringen. Nach eigenen Aussagen sucht er immer wieder das Abenteuer und gibt zu, dass ihn Routinen schnell langweilen. Gerade dieses Bedürfnis nach Abwechslung könnte ihn in Formaten wie "Kampf der Realitystars" zu Höchstleistungen antreiben – und den Zuschauern die eine oder andere überraschende Seite von Martin zeigen.

RTLZWEI Martin Angelo, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

