Darum machte Martin Angelo eine lange Reality-TV-Pause

Martin Angelo (31), der vor allem durch seine Teilnahme an Prince Charming im Jahr 2019 bekannt wurde, feiert derzeit sein Comeback bei Kampf der Realitystars. Während einige Reality-TV-Stars ein Format nach dem anderen drehen, legte Martin eine längere Pause ein und wirkte zwischen den großen TV-Shows nur noch bei zwei anderen Sendungen mit. Nun hat der beliebte Reality-TV-Star verraten, weshalb er sich nach seinem Durchbruch zunächst rar gemacht hat.

Wie Martin in einer Pressemitteilung von RTLZWEI erklärt, war er sich selbst nicht immer sicher, wie viel Raum Reality-TV in seinem Leben einnehmen sollte. "Ich glaube, in erster Linie war ich mir zu 50 % sicher, dass ich Reality machen möchte. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es halt auch nicht so ein sicheres Pflaster ist. Heute kannst du in sein, morgen kannst du out sein", gibt er offen zu. Deshalb verfolgte Martin zusätzlich weiter seinen ursprünglichen Beruf, damit er auch unabhängig vom kurzlebigen TV-Geschäft abgesichert bleibt. Seine Hoffnung: Durch die neue Show bieten sich vielleicht weitere Chancen, sich sowohl im Fernsehen weiterzuentwickeln als auch sich selbst besser kennenzulernen.

Abseits der Kameras wirkt Martin bodenständig und reflektiert. Seine Freunde beschreiben den Reality-Star als jemanden, der sich von Hypes nicht so schnell blenden lässt und bewusst an seiner Work-Life-Balance arbeitet. Für Martin sind Loyalität und Ehrlichkeit besonders wichtig, was er auch in seinen Formaten immer wieder deutlich macht. Der gebürtige Reality-Star legt Wert darauf, sich Zeit für Freunde und Familie zu nehmen und weiterhin ein Stück Normalität in seinem recht turbulenten Alltag zu behalten. Diese Bodenständigkeit gilt in der Szene als Markenzeichen von Martin und erklärt, warum ihn viele seiner Fans als authentisch und sympathisch empfinden.

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, Reality-TV-Kandidat

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, Reality-TV-Star

