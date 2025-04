Skurril: Das wird Martin Angelo bei KDRS sehr vermissen

Martin Angelo (31), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, ist aktuell Kandidat bei "Kampf der Realitystars" und verbringt für die Dreharbeiten einige Zeit in Thailand. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI sprach er nun offen darüber, was ihm während seines Aufenthalts am meisten fehlt – und überraschte mit einer ungewöhnlichen Antwort. "Ich glaube, während der Dreharbeiten werde ich am meisten eine vernünftige Toilette vermissen", ließ Martin wissen und sorgte damit bei vielen für ein Schmunzeln.

Abseits von Luxus und Komfort wohnen die Teilnehmer der Show in eher spartanischer Umgebung direkt am Strand. Für viele ist das eine besondere Herausforderung – und gerade die sanitären Einrichtungen sorgen bekanntlich häufig für Gesprächsstoff unter den Promis. Martin erklärte im Rahmen der Produktion, dass der ungewohnte Standard ihn im Vergleich zum gewohnten Komfort in Deutschland durchaus vor Herausforderungen stellt. Damit ist er keineswegs allein: Auch andere Mitstreiter der vergangenen Staffeln hatten sich schon über mangelnden Komfort beklagt und gaben an, dass einfache Dinge im Alltag manchmal am meisten fehlen.

Martin Angelo teilt regelmäßig auf Social Media Einblicke in sein Leben und zeigt seinen Followern, wie wichtig ihm Sauberkeit und Ordnung sind. Zudem ist Martin auch für seine humorvolle Art bekannt: Immer wieder nimmt er sich selbst nicht allzu ernst und versteht es, das Publikum mit seiner Offenheit zu begeistern. Sein offener Umgang mit kleinen Eigenheiten, wie dem Wunsch nach einer richtigen Toilette, macht ihn für viele Zuschauer besonders sympathisch. Bekannt wurde Martin durch Formate wie "#CoupleChallenge" oder "Prince Charming".

Instagram / martin.angelo Martin Angelo auf Gran Canaria

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, Reality-TV-Star

