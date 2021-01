Rebel Wilson (40) wagt eine weitere Veränderung! Die beliebte Schauspielerin sorgte mit ihrem Aussehen in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen: Über 20 Kilo verlor die "Isn't It Romantic" bisher dank einer strengen Diät und eines straffen Fitnessprogramms und soll sich damit pudelwohl fühlen. Passend zu ihrer neuen Kleidergröße entschied sich Rebel nun auch für eine frische Frisur – und setzte auf farbige Akzente!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Australierin am Freitag mehrere Aufnahmen, die sie mit ihrem neuen Look zeigen: Während ihr Deckhaar weiterhin in Hellblond erstrahlt, sind ihre Spitzen knallpink eingefärbt. Rebels Fans sind von diesem Neon-Style begeistert: "Ich liebe die pinkfarbenen Haare!", schrieb ein User, viele anderen stimmten in den Kommentaren zu.

Obwohl sie erst im November ihr Wunschgewicht erreicht hatte, machte Rebel kürzlich deutlich: Die Zahl auf der Waage ist nicht entscheidend! "Schaut stattdessen in den Spiegel und sagt euch: Girl, du bist klug und talentiert und perfekt, so wie du bist!", schrieb die 40-Jährige zuletzt auf Instagram.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, australische Schauspielerin

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Januar 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de