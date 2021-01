Bridgerton stellt einen Mega-Rekord auf! Im vergangenen Dezember feierte die neuste Serie von Grey's Anatomy-Schöpferin Shonda Rhimes (51) ihr Debüt auf Netflix. Die erste Staffel begleitet die Londoner High Society durch die Ballsaison des Jahres 1813, in der es gilt, den passenden Ehepartner zu finden. Viele Zuschauer zeigten sich total begeistert – vor allem von der heißen Liebesgeschichte zwischen Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 25) und Simon Basset, dem Herzog von Hastings (Regé-Jean Page). Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Tatsächlich hatte bisher keine Serie einen so erfolgreichen Netflix-Auftakt wie "Bridgerton"!

Das verkündete der Streaminganbieter jetzt auf seinem offiziellen Instagram-Kanal: "82 Millionen Haushalte in 28 Tagen! Danke, dass ihr 'Bridgerton' zum meistgesehenen Seriendebüt in der Netflix-Geschichte gemacht habt!" Auch Hauptdarsteller Regé-Jean bedankte sich auf seinem Profil bereits überschwänglich bei seinen Fans: "82 Millionen! Wir lieben euch, danke!", jubelte der Hottie und postete dazu ein Foto mit dem gesamten Cast.

Damit hat "Bridgerton" übrigens The Witcher vom Thron gestoßen! Zuvor war die US-amerikanisch-polnische Fantasyserie mit Superman-Star Henry Cavill (37) in der Hauptrolle auf Platz eins – mit 76 Millionen Views innerhalb der ersten 28 Tage. Hättet ihr gedacht, dass "Bridgerton" "The Witcher" schlagen würde? Stimmt ab!

Liam Daniel/Netflix Nicola Coughlan und Claudia Jessie in "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

Netflix/The Witcher Henry Cavill als Geralt von Riva in "The Witcher"

