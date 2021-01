Klare Worte von Sebastian Preuss (30)! Im vergangenen Jahr suchte der junge Mann aus München noch als Bachelor nach der großen Liebe. Die Suche verlief für den Kickboxer allerdings nicht sehr erfolgreich. Seinen Nachfolger Niko Griesert (30), der aktuell als Rosenverteiler im TV auf der Suche nach der Frau fürs Leben ist, scheint das Liebes-Pech seines Vorgängers aber nicht zu entmutigen. Jetzt verriet Sebastian, was er von seinem Bachelor-Kollegen hält!

"Niko ist ein cooler Typ. Er wirkt gebildet und hat gute Manieren. Er kommt sympathisch und kontrolliert rüber", erklärte der Blondschopf gegenüber Bild. Besonders für die körperliche Verfassung des Neu-Bachelors fand Sebastian ein paar lobende Worte: "Er hat einen guten Körper am Start", betonte der Profisportler, der während seiner Zeit als Rosenkavalier auch negatives Feedback bekommen hatte. Aus diesem Grund vermutete Sebastian auch, dass sich mögliche Schwächen des aktuellen Bachelors erst im Lauf der Staffel zeigen werden.

Basti selbst hatte als erster Bachelor im deutschen Fernsehen zwar keine der an ihm interessierten Single-Ladys ausgewählt, in der Staffel seines Nachfolgers habe der Frauenschwarm aber schon jetzt eine klare Favoritin. Michelle "Mimi" Gwozdz könne er sich gut an Nikos Seite vorstellen, betonte er im Gespräch.

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss im November 2020

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, Der Bachelor 2021

Anzeige

Instagram / _mimingwo Michelle "Mimi" Gwozdz im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de