Das ist mal eine Überraschung! Seit wenigen Monaten leben Maren (28) und Tobias Wolf in ihrem neuen Haus. Hier und da müssen zwar noch ein paar Dinge erledigt werden – der Garten ist zum Beispiel noch nicht fertig – dennoch fühlen sich die YouTuber schon jetzt pudelwohl in ihrem Zuhause. Während sich diese Baustelle langsam dem Ende neigt, planen die zwei aber schon das nächste Projekt: Sie haben das Nachbargrundstück gleich mitgekauft und haben dafür bereits konkrete Pläne.

"Wir haben noch ein Grundstück gekauft, Leute", gibt das Paar auf YouTube preis. Eigentlich war geplant, dass nebenan noch eine Doppelhaushälfte gebaut werden soll. Doch darauf hatten Maren und Tobi keine Lust und machten kurzen Prozess. "Wir hatten von Anfang an gesagt, dass wir daran Interesse haben, weil wir natürlich so nah niemanden an uns wohnen haben wollten", erklärt Maren die Situation.

Was genau mit dem Grundstück früher oder später passiert, wissen die Rheinländer bereits. Marens Mutter soll dort ihr eigenes kleines Häuschen bekommen. "Wir haben schon eine grobe Idee. Wir wollen da keinen Kaventsmann hinbauen, sondern es gibt ja auch so etwas wie Bungalows, das würde Marens Mama schon reichen", erklärt Tobi der Community. Außerdem können sie sich vorstellen, dort eventuell noch einen Pool und ein kleines Gästehaus entstehen zu lassen.

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf im November 2019

Anzeige

Was haltet ihr von den Bauplänen der Wolfs? Das ist doch eine schöne Idee! Na ja... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de