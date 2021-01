Seit wenigen Wochen ist Neele Bronst (24) Mutter eines Sohnes. Der kleine Mann der ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erblickte am 12. Januar gesund und munter das Licht der Welt. Im Moment stecken Mutter und Kind noch Mitten in der Kennenlernphase. Dennoch weiß das Ex-GNTM-Girl schon jetzt, was für sein Baby am besten ist: Neele möchte ihrem Sohn so lange es geht Muttermilch geben!

Die 24-Jährige ist eine große Befürworterin des Stillens und macht das auch deutlich. "Ich möchte, dass der Kleine erst einmal ausschließlich von Muttermilch ernährt wird", schildert die frischgebackene Mama gegenüber Promiflash. Vor allem die Nähe, die sie währenddessen spürt, mache sie unglaublich glücklich. "Näher werde ich meinem Kind nicht kommen, [...] deshalb genieße ich es", betont sie im Gespräch.

Zwar habe sich ihr Leben komplett verändert, doch die Influencerin will davon keine Sekunde missen. "Es ist so ein schönes Gefühl, sein eigenes Kind in den Armen zu halten", schwärmt sie im Promiflash-Interview. Auch wenn sie das eine oder andere Detail ihres Sohnes teilt – etwas Privatsphäre hält sie sich dann doch. Sie wolle den Namen ihres Kindes noch nicht verraten.

Instagram / neelejay Neele Bronst mit ihrem Sohn

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-GNTM-Girl

Instagram / neelejay Neele Bronst mit ihrem Sohn, Januar 2021

