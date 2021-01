Iris Kleins (53) Familie wird immer größer! Neben der süßen Sophia Cordalis (5), dem gemeinsamen Kind von ihrer Tochter Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53), hat die ehemalige Dschungelcamperin vier weitere Enkelkinder – und zwar von ihrem Sohn Tobias sowie von den beiden Kindern ihres Mannes Peter Klein. Vergangenes Jahr verkündete die 53-Jährige nun, dass ein weiteres unterwegs ist. Von wem genau, behielt sie noch für sich. Eigentlich sollte es erst im Februar das Licht der Welt erblicken, aber offenbar hatte das Baby es eilig: Iris ist jetzt zum sechsten Mal Oma geworden!

Das verkündete die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin jetzt überglücklich auf Instagram. "Unser sechstes Enkelkind hat das Licht der Welt erblickt und wir sind alle sehr glücklich!" Im weiteren Verlauf verrät Iris dann auch, wer ihr das Enkelchen denn nun beschert hat: "Auch wenn ich für Peters Sohn nur die Stiefoma bin, so bin ich trotzdem megastolz, dass wir wieder Großeltern geworden sind." Abschließend schwärmte die sechsfache Oma: "Wir lieben dich du kleiner Sonnenschein!"

Mehr Details wie den Namen und das Geschlecht verriet Iris nicht in ihrem Beitrag. Aber sie veröffentlichte ein zauberhaftes Foto, auf denen man die Hände ihres neusten Enkelkindes sieht. Das Baby ist hier offenbar in eine blaue Decke eingewickelt – ist es also vielleicht ein Junge?

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Iris und Peter Klein, Kandidaten im "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im August 2020

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Kleins sechstes Enkelkind

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de