Da kommt wieder Schwung in die Bude! Iris Klein (53) ist nicht nur stolze Mama, sie durfte sich in der Vergangenheit auch bereits über das eine oder andere Enkelkind freuen. Dabei hält nicht nur Daniela Katzenbergers (33) Tochter Sophia Cordalis (5) ihre Oma in Atem, auch Sohnemann Tobias bescherte der Dschungelcamp-Bekanntheit bereits vier Enkel. Und damit nicht genug: Schon bald folgt wieder Nachwuchs und Iris wird zur Sechsfach-Oma.

In einer Instagram-Fragerunde hatten neugierige Fans ganz genau wissen wollen, wie groß die Familie der Wahlmallorquinerin tatsächlich ist. "Wir haben noch vier weitere Enkel (Jungs) und die dürfen nicht gezeigt werden. Wir alle respektieren das – nur viele Fans leider nicht", offenbarte Iris daraufhin. Doch damit nicht genug. In dem Posting verkündete die 53-Jährige außerdem noch eine frohe Botschaft: "Enkel Nummer sechs kommt im Februar und wir freuen uns sehr." Da weder die Katze noch Halbschwester Jenny Frankhauser (28) eine Schwangerschaft verkündet haben, dürfte wohl bald Tobias erneut im Vaterglück schwelgen.

Wie wichtig der Reality-TV-Bekanntheit die Familie ist, betonte sie in der Vergangenheit immer wieder. Dass sich ihre Töchter nach jahrelangem Streit jetzt wieder verstehen, macht sie besonders glücklich. "Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen", teilte Iris ihren Fans via Social Media mit, nachdem Jenny und Daniela vor laufender Kamera Versöhnung gefeiert hatten.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Mutter Iris und ihrem Bruder Tobias im Dezember 2019

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser bei "Familienglück auf Mallorca"

