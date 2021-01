Wie sieht es bei Lisha und Lou in Sachen Kinderplanung aus? Die beiden YouTube-Stars führen eine echte Bilderbuchbeziehung: Die zwei Berliner sind seit mittlerweile elf Jahren ein Paar, vor gut zwei Jahren gaben sie sich standesamtlich das Jawort. Dem Thema Nachwuchs standen die beiden in der Vergangenheit eher skeptisch gegenüber. Das scheint sich jetzt aber geändert zu haben! Lisha und Lou erklärten Promiflash, dass ein Baby nicht mehr ausgeschlossen ist.

"Eigentlich wollten wir keine Kinder, mittlerweile ist es so, dass wir sagen, wenn Gott will, dann wird es so sein", erklärte Lisha im Promiflash-Interview. Die beiden seien sich lange unsicher gewesen, weil sie aufgrund ihrer Karriere immer so viel unterwegs sind. Einem Kind würden sie das viele Herumreisen eigentlich nicht antun wollen. "Das wäre scheiße, weil du müsstest dein Kind immer wieder weggeben in der schönsten Zeit, und das wollten wir nicht", erklärte Lou.

Nun lassen die Influencer aber das Schicksal darüber entscheiden, ob aus ihnen Eltern werden oder nicht. "Aber wir sind jetzt nicht gezwungen dabei. Ich bin nicht die Art Frau, die nach dem Akt eine Kerze macht in der Hoffnung, dass sie davon schwanger wird", stellte Lisha lachend klar.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lisha und Lou, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lou und Lisha, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals YouTuber Lou und Lisha im Oktober 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de