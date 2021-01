Evanthia Benetatou (28) erwartet zum ersten Mal Nachwuchs – das hat das ehemalige Bachelor-Babe erst vor wenigen Stunden via Social Media verkündet. Für viele ihrer Follower kam das wohl nicht überraschend. Immerhin brodelte die Gerüchteküche schon eine ganze Weile. Dabei war die werdende Mama bemüht, ihr kleines Wunder so lang wie möglich geheimzuhalten: Ihren Bauch hatte sie nämlich schon lange nicht mehr auf Fotos gezeigt.

Wirft man einen Blick auf Evas Instagram-Account, stellt man fest: In den vergangenen Wochen hat die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin hauptsächlich Selfies gepostet. Und selbst wenn mehr als ihr Gesicht zu sehen gewesen ist, hat entweder ihr Verlobter Chris Broy ihre Körpermitte verdeckt oder eine dicke Winterjacke. Damit ist wohl klar: Schon damals trug sie das süße Geheimnis unter ihrem Herzen.

Dass das Paar eine Familie gründen will, hat es schon vor über einem Jahr verraten. Damals waren die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheiten noch relativ frisch zusammen. Doch Eva betonte: "Wir können uns auch gemeinsam Kinder vorstellen – und das nicht in einer so fernen Zukunft."

Eva Benetatou, bekannt durch "Der Bachelor"

Evanthia Benetatou, ihr Verlobter Chris Broy und die gemeinsame Hündin Sheikha

Evanthia Benetatou bei einer Store-Eröffnung, 2020

