Loredana Zefi startet mit einer neuen Geschäftsidee! Seit mehreren Jahren zählt die Rapperin mit albanischen Wurzeln zu den größten Hip-Hop-Stars im deutschsprachigen Raum. Sowohl in ihren Musikvideos als auch bei Auftritten kann die gebürtige Schweizerin aber nicht nur mit ihren Rap-Künste punkten – die Beauty ist für einige ihrer Fans inzwischen auch in Sachen Styling ein Vorbild. Jetzt gibt es sogar eine Möglichkeit, die Looks nachzustylen: Loredana bringt nämlich ihre eigene Make-up-Marke auf den Markt!

Während ihre Community den stets perfekten Lidstrich der Sängerin bisher nur bewundern konnte, ist es nun an der Zeit, die schwungvolle Linie über dem Augenlid mit einem von Loredanas selbst kreierten Produkten zu ziehen. Bereits im Voraus hatte King Lori via Instagram fleißig die Werbetrommel gerührt. Viele Details, was hinter dem Namen 1218beauty stecke, hat sie aber noch nicht bekannt gegeben. Am vergangenen Freitag war es dann endlich so weit und der Onlineshop wurde eröffnet. Innerhalb weniger Minuten waren die dort für 39 Euro angebotenen matten Eyeliner in den Farben Blau, Weiß und Lila restlos ausverkauft.

Loredanas Make-up-Linie scheint bei ihren Fans also äußerst gut anzukommen. Und die Anhänger können gespannt auf Weiteres sein. "Diese Eyeliner sind nur der Anfang", kündigte die 25-Jährige an. Hinter den Zahlen im Namen der Beautymarke steckt eine ganz besondere Bedeutung: "Dezember 2018 ist Hana geboren", erzählte Loredana von ihrer Tochter in ihrer Instagram-Story.

