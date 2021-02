Die Teenie-Mutter Jasi_xx3 (18) hatte vor knapp einem Jahr verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Doch noch während ihrer Schwangerschaft beendete die TikTokerin die Beziehung zu dem Kindsvater. Vor wenigen Tagen hatte sie dann aber süße Nachrichten für ihre Community: Sie ist mit Kevin Krasniqi zusammen, den sie zuvor lange Zeit als ihren besten Freund ausgab. Wie Jasi nun verriet, sollen die beiden sogar schon vor der Geburt ihrer Tochter im August ein Paar gewesen sein.

In einem neuen YouTube-Video der Influencerin erklärte Kevin: "Wir sind am 13. Juli 2020 zusammengekommen." Jasi fügte hinzu: "Das war auch noch in meiner Schwangerschaft [...]." Knapp ein halbes Jahr lang hatten die beiden ihre Liebe also geheimgehalten, bevor sie die Beziehung bestätigten. "Wir wollten uns einfach Zeit lassen und es nicht direkt öffentlich machen. Jetzt haben wir uns einfach dazu entschieden, weil es eh schon offensichtlich war und wir bereit dazu sind", erklärte die junge Mutter.

Als sich die beiden kennenlernten, war die 18-Jährige bereits mit Eleyna schwanger. "Es war für mich kein Problem, aber es war ein Schock. Ich dachte mit 17, sie verarscht mich am Anfang", gestand Kevin. Erst nachdem sie es mehrmals sagte, habe er ihr geglaubt. Nun liebe er Eleyna über alles und kümmere sich gern um Jasis Tochter.

