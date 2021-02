Sarah Lombardi (28) möchte keinen Drink! Seit 2019 ist die Ex von Pietro Lombardi (28) an den Profi-Kicker Julian Büscher (27) vergeben, der aktuell für den Bonner SC antritt. Nachdem die beiden Turteltauben im November des vergangenen Jahres ihre Verlobung bekannt gegeben hatten, verriet die "Te Amo Mi Amor"-Sängerin vor Kurzem, dass sie ihrem Liebsten noch in diesem Jahr das Jawort geben möchte. Mit einem Gläschen Schampus wird Sarah auf ihrer Hochzeit aber wohl kaum anstoßen!

In einem Q&A auf Sarahs Instagram-Profil wollte ein neugieriger Follower von ihr wissen, ob sie überhaupt Alkohol trinken würde. "Fast nie! Ich weiß, dass es für meinen Körper nicht gesund ist und mir schmeckt es ehrlich gesagt auch nicht", stellte die Mutter eines Sohnes daraufhin klar. Die paar Male, die sie überhaupt etwas getrunken habe, hätten der 28-Jährigen auch gezeigt, dass sie nicht sehr trinkfest sei. Aus diesem Grund trinke sie am liebsten alkoholfreie Cocktails, erklärte die Sängerin weiter.

Das sie sehr auf einen gesunden Lebensstil achtet und eine echte Sportkanone ist, stellte Sarah schon das eine oder andere Mal unter Beweis. Egal ob für ihre Teilnahme an TV-Formaten wie Let's Dance oder privat für sich selbst, die 28-Jährige hält sich gern fit und sportelt dafür fast täglich. "Ich bin auch nicht jeden Tag so mega motiviert. Aber nach jedem Work-out fühle ich mich besser als vorher", erklärte sie ihren Fans vor einigen Monaten auf der Fotoplattform.

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im November 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

