Eine gesunde Ernährung ist Evanthia Benetatou (28) auch während der Schwangerschaft sehr wichtig! Nachdem die Community der ehemaligen Bachelor-Finalisten schon eine Zeit lang spekuliert hatte, dass die 28-Jährige in anderen Umständen sei, machte es die junge Frau am vergangenen Sonntag endlich offiziell und verkündete: Sie und ihr Partner Chris erwarten tatsächlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Gegenüber Promiflash verriet Eva jetzt, wie viel sie während ihrer Schwangerschaft bereits zugenommen hat!

"Ich habe vorher 47 Kilogramm gewogen, heute sind es 55 Kilogramm. Bisher sind es also aktuell acht Kilo mehr auf der Waage und die Bäckchen werden immer runder", gab die Mutter in spe im Gespräch mit Promiflash ganz offen zu. Obwohl die einstige Promis unter Palmen-Kandidatin nun für zwei essen müsse, wolle sie auch in Zukunft auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten, betonte sie im Interview zu ihrer Schwangerschaft nachdrücklich.

Endlich über ihr kleines Geheimnis sprechen zu können, sei für Eva eine große Erleichterung, erklärte sie im Gespräch mit Promiflash außerdem. "Man ist schon happy, wenn man so weit ist, dass man offen über so etwas Schöneres reden kann", freute sich die werdende Mama nach Monaten des Versteckspiels darüber, ihre Baby-News nun mit ihrer Netzgemeinde teilen zu können.

Instagram / evanthiabenetatou Chris und Eva im September 2020

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im August 2020

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2020

