Elyse Knowles hofft auf eine natürliche Geburt! Aktuell erwartet die australische Laufstegschönheit zusammen mit ihrem Partner Josh Barker ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Veröffentlichung der frohen Botschaft, die sie im September des vergangenen Jahres mit einem Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten bekannt machte, teilt die hübsche Blondine immer wieder Baby-Bauch-Aufnahmen mit ihren Fans. Jetzt gab Elyse im Netz ein Schwangerschaftsupdate!

"Morgens hier aufzuwachen ist genau das, was das Baby in Steißbeinlage bestellt hat", schrieb die Mutter in spe am vergangenen Samstag zu dem Bild eines Badezimmers mit einer Badewanne auf ihrem Instagram-Profil. Ihre letzten Tage als Hochschwangere genießt die 28-Jährige gemeinsam mit ihrem Freund bei einem Urlaub im australischen Bundesstaat Queensland und hofft offenbar darauf, dass sich ihr ungeborenes Baby noch drehen wird. Dafür wolle sich die junge Frau nun ausruhen, um einen Kaiserschnitt, der bei einer Steißlage des Kindes drohen könnte, zu vermeiden, erklärte sie weiter.

"Es wird alles so laufen, wie es soll. Ich schicke dir viel Liebe und positive Energie", oder "Du bist beeindruckend und dein Körper ist es auch. Er kann unglaubliche Dinge tun", lauten nur zwei der zahlreichen aufbauenden Kommentare unter dem Social-Media-Post der werdenden Mutter.

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles und Josh Barker

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de