Sie spricht offen und ehrlich über ihre erste sehr intime Erfahrung! Gerda Lewis (28) begeistert ihre Fans seit mittlerweile einigen Jahren schon mit ihrem abwechslungsreichen Content bestehend aus Sport, Fashion und Lifestyle. Gern gibt die ehemalige Bachelorette aber auch viel aus ihrem Privatleben preis – und spricht nun einmal mehr offen über ein ziemlich intimes Thema: Gerda verrät, wann und wie ihr erstes Mal passiert ist!

In einer Fragerunde auf Instagram nimmt die 28-Jährige kein Blatt vor den Mund. Auf die Frage, wann sie das erste Mal Sex hatte, antwortet Gerda offen: "Mit 21 – ich Spätzünder." Auch wenn sich das Model Zeit ließ, heißt das nicht, dass ihre erste sexuelle Erfahrung unangenehm oder komisch war. "Es war schön. Ich war ja schon etwas älter und wusste daher auch, was man wie tun muss", erklärt die Blondine weiter.

Doch bei manchen Dingen zieht die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mittlerweile eine Grenze: Ihrem Liebesleben! Vor allem, dass sie immer wieder gefragt wird, ob sie einen Freund hat, nervt die Beauty offenbar gewaltig. "Tut mir einen Gefallen und hört auf, diese Frage zu stellen", stellte sie erst kürzlich im Netz klar. Ihre nächste Beziehung wolle Gerda so oder so erst einmal nicht mehr mit der Öffentlichkeit teilen.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Model

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

