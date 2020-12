Hat Gerda Lewis (28) aktuell Schmetterlinge im Bauch? Im Sommer trennte sich die ehemalige Bachelorette von ihrem Freund Melvin Pelzer (26) – seitdem ist es in Sachen Liebe ziemlich ruhig um sie geworden. Natürlich kann es sein, dass sich privat etwas Neues entwickelt hat und die Influencerin ihr Glück einfach nicht mit ihren Followern teilen will. Ist dem tatsächlich so? Das stellt sie jetzt klar!

"Natürlich wäre es schön, jemanden an seiner Seite zu haben. Vor allem in der Winterzeit oder für das Handwerkliche, aber ich komme sehr gut alleine zurecht", erklärt Gerda im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. Das Statement ist deutlich – die Blondine ist nach wie vor solo unterwegs. Doch das stört sie offenbar überhaupt nicht. "Ich bin ein Mensch, der gut allein sein kann, weil ich mich mit mir selbst beschäftigen kann. Außerdem habe ich immer irgendwas zu tun, also ist mir generell auch nie langweilig", fährt sie fort.

Was müsste ein Mann denn mitbringen, um das Herz der TV-Beauty zu erobern? Auch diese Frage beantwortet sie ihrer Community: Ihr Traumprinz müsse abenteuerlustig, humorvoll, loyal und liebevoll sein. Mal sehen, ob ihr vielleicht schon bald ein Single mit genau diesen Eigenschaften über den Weg läuft...

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de