Fiona Erdmann (32) spricht offen über ihren After-Baby-Body. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ist im vergangenen Sommer zum ersten Mal Mutter geworden. Durch die Schwangerschaft nahm sie an Gewicht zu und trägt einige Monate nach der Entbindung etwas mehr an Gewicht als zuvor mit sich herum. Im November zeigte ihre Waage 20 Kilogramm mehr an. Jetzt verrät die Dubai-Auswanderin: Manchmal wünscht sie sich ihre alten Kurven zurück.

In einer Instagram-Fragerunde sprach sie jetzt über ihr Körpergefühl und dass sie sich manchmal ihren Prä-Baby-Body zurückwünsche. "Aber das heißt nicht, dass ich meinen aktuellen Körper nicht akzeptiere", betonte sie. Sie wisse auch, dass sie nie wieder so aussehen werde wie vor der Schwangerschaft. "Aber ganz ehrlich, das will ich auch gar nicht." Sie möchte dennoch wieder etwas fitter sein und bald mit Sport anfangen.

Auch im Gespräch mit Promiflash vor wenigen Wochen erklärte Fiona, dass sie sich trotz der Extrapfunde pudelwohl in ihrem Körper fühle. "Natürlich ist es manchmal ungewohnt, weil ich früher einfach anders aussah. Mein Körper kommt mir manchmal fremd vor, aber nicht im negativen Sinne – er ist jetzt einfach anders", gab sie weitere Einblicke.

