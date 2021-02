Das läuft gleich in doppelter Hinsicht rund für Marvin Ventura: Zum einen kommt seine Stimme bei der Deutschland sucht den Superstar-Jury richtig gut an, zum anderen hat er in Katharina Demirkan bei der Castingshow auch sein Liebesglück gefunden. Jetzt kämpfen sie – jeder für sich – um den Titel als künftiger Superstar. Und für Marvin ist die Beziehung offenbar eine richtig ernste Sache.

"Alter Schwede, bist du auf dem Friedhof von Joe Cocker (✝70) gewesen und hast die Stimme ausgegraben?", lobte Dieter Bohlen (66) Marvins Reibeisenorgan beim Vorsingen. Ein solches Kompliment des kritischen Hitproduzenten ist eigentlich das höchste Glücksgefühl jedes DSDS-Kandidaten. Wäre da nicht Kollegin Katharina, die Marvins Gefühlsfass zum Überlaufen bringt. "Ja, wir lieben uns! Es ist wirklich ernst. Kennengelernt haben wir uns auf dem DSDS-Schiff. Beim Recall sind wir uns dann nähergekommen", sagte er Bild.

Die gemeinsame Teilnahme an der Sendung sei für die beiden allerdings kein Problem: "Wir sehen uns nicht als Konkurrenten und drücken uns gegenseitig die Daumen", stellte Marvin in besagtem Interview klar. Und auch Freundin Katharina sieht in ihm "keinen Konkurrenten, sondern eine Bereicherung und Unterstützung", wie sie im Gespräch mit Promiflash verriet.

TVNOW / Stefan Gregorowius Marvin Frederic Ventura Estradas, DSDS-Kandidat

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Demirkan bei DSDS 2021

