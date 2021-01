Gibt es ein Liebesdrama bei DSDS? Katharina Demirkan (26) und Marvin Ventura (27) haben denselben Traum: Sie wollen ins Rampenlicht und Sänger werden! In der Castingshow konnten beide die Jury von ihrem Gesang überzeugen und kamen eine Runde weiter. Doch als wäre das nicht schon Grund zur Freude genug, verliebten sie sich während der Dreharbeiten ineinander und versuchen jetzt, gemeinsam als Paar soweit wie möglich zu kommen. Trotzdem bleiben Katharina und Marvin weiterhin auch Konkurrenten – kann das frische Liebesglück diesem Druck standhalten?

In einem exklusiven Promiflash-Interview verriet die Dönerladen-Besitzerin, wie sie ihre bessere Hälfte als Sänger einschätze. "In meinen Augen ist er wirklich sehr talentiert und hat nur das Beste verdient", schwärmte sie von ihrem Liebsten. Dass sie in der Sendung auch gegeneinander antreten, sei für sie kein Problem. Ganz im Gegenteil: "Ich sehe ihn nicht als Konkurrenten, sondern als Bereicherung und Unterstützung", betonte die brünette Schönheit.

Der 27-Jährige sehe die Sache übrigens genauso. So soll er sofort an seine Partnerin geglaubt haben, anstatt einen Wettstreit aus ihrer beider Teilnahme zu machen. Seine liebevolle Art sei auch der Grund gewesen, warum es bei Katharina dann auch gefunkt habe. "Bei ihm fühle ich mich seit der ersten Sekunde an geborgen", erzählte sie weiter.

