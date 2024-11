Marlene Lufen war von der Demenz ihrer Mutter überfordert

Marlene Lufen (53) macht gerade eine schwere Zeit durch. Ganz offen spricht die Moderatorin nun über die Demenz ihrer Mutter. Gemeinsam mit ihrer Schwester Nadja öffnet sie sich in ihrem Podcast "M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?" und erzählt, wie sich ihr Leben verändert hat: "Sie wusste nicht mehr, wie die Welt funktioniert. [...] Wir haben manchmal 50 – 60 verzweifelte Nachrichten am Tag bekommen. Ich war manchmal einen ganzen Tag damit beschäftigt, sie zu beruhigen." Inzwischen lebt die 83-Jährige in einem Pflegeheim, und Marlene hat Schuldgefühle, weil sie ihre Mama nicht immer besuchen kann. "Ich genieße die Zeit auch immer. Aber wir haben ja auch unseren Beruf. Das muss ja alles irgendwie noch Platz haben", gibt der TV-Star unter Tränen zu.

Die Diagnose war für die gesamte Familie ein Schock. Im Podcast berichtet Marlene: "Da war mir zum Heulen zumute. Wir hatten schwarz auf weiß, dass unsere Mutter Demenz hat. Und danach haben wir ein paar Dinge anders gesehen." Die Erkrankung der Familienmutter wurde erst kürzlich diagnostiziert, doch sie bahnte sich laut Nadja schon seit Jahren an. Die beiden Schwestern raten ihren Zuhörern deshalb, die ersten Anzeichen der neurologischen Erkrankung nicht zu ignorieren.

Das Drama um ihre Mutter macht Marlene momentan ohne Partner an ihrer Seite durch. Seit der Trennung von ihrem Ehemann Claus Lufen ist die 53-Jährige nach öffentlichen Informationen single. Auch das Liebes-Aus war für die Promi Big Brother-Moderatorin eine harte Zeit. Damals habe ihr eine Freundin mit einem guten Rat geholfen. "Pass auf, Marlene. Du kannst jetzt immer weiter mit uns darüber sprechen, wie das alles gewesen ist und wie es dazu kam, oder du machst jetzt einen Haken dran und gestaltest deine Zukunft", lautete der Hinweis, wie sich die Brünette im Gala-Interview erinnerte.

Anzeige Anzeige

Instagram / marlenelufen Nadja und Marlene Lufen, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen in der Schweiz, August 2024