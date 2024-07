Kleiderpanne: Marlene Lufen trägt transparentes Outfit im TV

Marlene Lufen (53) sorgt beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" für ganz schön private Einblicke. Am Montag macht das TV-Gesicht bei seiner Moderation der morgendlichen Sendung mit seinem Outfit auf sich aufmerksam. Marlene entschied sich für einen weißen Zweiteiler, der aus einem Pullover und einem langen Rock besteht. Dass sich darunter wohl mehr als gewollt abzeichnet, sei der Fernsehbekanntheit allerdings bewusst. "Die Regisseurin hat schon bemängelt, dass man meine Unterwäsche darunter sieht. Die ist hautfarben", äußert sich Marlene in der Sendung. Ihr Co-Moderator Daniel Boschmann (43) sieht darin offenbar kein Problem: "Hilft der Quote."

Unangenehm scheint Marlene ihr kleiner Outfit-Fail nicht zu sein. Selbstbewusst dreht sie sich vor der Kamera und präsentiert sich von allen Seiten. Damit sorgt sie wohl nicht nur im Studio für herzhafte Lacher. "Ich sehe es ein, ich ziehe was anderes an", verkündet die 53-Jährige daraufhin und nimmt die Situation selbst mit viel Humor. Boschi ist allerdings schnell zur Stelle und schirmt seine Kollegin vor weiteren neugierigen Blicken ab.

Das ist sogar nicht einmal der einzige Vorfall, in dem Marlenes Unterwäsche versehentlich live im TV zu sehen ist. Erst vor wenigen Monaten sorgte die Moderatorin bei Promi Big Brother für einen ungewollten Einblick. Während sie in der Show auf einem Sofa saß, sorgte eine ungünstige Kameraperspektive dafür, dass die Zuschauer unter ihr pinkfarbenes Kleid schauen konnten – und dabei ihren hautfarbenen Slip zu Gesicht bekamen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marlene Lufen, Moderatorin

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, "Promi Big Brother"-Moderatoren

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Kleiderpanne? Ich finde es total lustig und super, dass Marlene das mit so viel Humor nimmt! Hm, ich weiß nicht... Sie hätte sich schon vorher umziehen sollen, wenn sie doch wusste, dass man ihre Unterwäsche sieht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de