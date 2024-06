Würde Marlene Lufen eine Schönheits-OP in Betracht ziehen?

Marlene Lufen (53) nimmt in ihrem Podcast "M wie Marlene: Wie gelingt das Leben?" kein Blatt vor den Mund. Gemeinsam mit Visagistin Serena Goldenbaum spricht die Moderatorin über Beauty-OPs – und darüber, ob sie auch an sich etwas machen lassen würde. "Ich würde das niemals verurteilen und ich würde auch niemals ausschließen, dass es irgendwann den Zeitpunkt gibt, dass ich denke: 'Ach komm, die und die Geschichte machst du jetzt'", erzählt Marlene und fügt hinzu: "Jeder kämpft so mit bestimmten Themen."

Früher habe sie dazu eine ganz andere Meinung gehabt. Marlene habe einige Freundinnen, die gerne mal zu Botox greifen oder sich etwas anderes aufspritzen lassen. Diese Frauen würde die 53-Jährige niemals verurteilen. "Also heutzutage. Ich habe das früher getan. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal dachte: 'Um Gottes Willen' und darüber dann auch gesprochen habe: 'Wie sieht die denn aus?'", gibt Marlene zu. Mittlerweile habe sie daraus gelernt: "Und da schäme ich mich heute für, weil man nicht weiß, wie groß der Leidensdruck ist."

Marlene war an der Seite ihres Mannes Claus Lufen bekannt geworden. Vor gut fünf Jahren machte sie allerdings die Trennung publik. Die Zeit danach war ziemlich hart für die zweifache Mama, wie sie kürzlich in einem Interview mit Gala verriet: "Die ersten zwei Jahre waren nicht leicht." Das Liebes-Aus mit dem "Sportschau"-Moderator sei nämlich genau in den Zeitraum gefallen, in dem ihre Kinder erwachsen wurden und "[sie] nicht mehr so viel brauchten".

Anzeige Anzeige

Getty Images Marlene Lufen im November 2020 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Getty Images Marlene Lufen, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Marlene Lufens Ehrlichkeit in ihrem Podcast? Super! Eher kritisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de