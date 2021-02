Er sorgt im Kosmos der Influencer gerade für Angst und Schrecken: Der selbst ernannte Internet-Sheriff Oliver Pocher (42) nimmt mit seiner Bildschirmkontrolle jeden auf die Schippe, der sich seiner Meinung nach daneben benimmt. Kürzlich endete das für den Entertainer sogar mit einer Anzeige. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Jana Heinisch hat jedoch gar keine Angst davor, in Olis Visier zu geraten. Im Gegenteil: Promiflash erzählte sie, dass das Ganze für einige Kollegen eher Sprungbrett als Schamesröte bedeute.

"Es gibt ganz viele Influencer, die sich selbst für blöd verkaufen, damit sie dafür dann in dieser Bildschirmkontrolle landen", war sich Jana im Interview mit Promiflash sicher. Sie kenne so manche der "Betroffenen" persönlich, teilweise auch aus der Zeit vor deren Karrieren. "Das sind sehr intelligente Menschen, die sind der deutschen Sprache mächtig, der deutschen Grammatik und die wissen auch, wie unser politisches System funktioniert", schilderte sie ihre Einschätzung.

Auf Namen und Details wollte die schöne Rothaarige zwar nicht eingehen – aber ein bisschen was verriet sie dann doch: "Es gibt da ein schwules Pärchen. Und dann guckst du dir deren Sachen an und denkst dir: 'Was ist denn da passiert?'" Wenn diese Personen dann bei Oli aufgetaucht seien, habe sie einfach eins und eins zusammengezählt, berichtete Jana. "Das ist natürlich auch eine Art von Business, zu sagen, wie bekomme ich eine gute Reichweite", sagte sie abschließend.

Anzeige

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, Model

Anzeige

Instagram / yul_oeltze Yul Oeltze und Jana Heinisch

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher bei einer Bildschirmkontrolle über Gerda Lewis, Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de