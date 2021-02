Da erlaubte sich ein Photoshop-Spezialist einen herrlichen Scherz! Am vergangenen Freitag veröffentlichte Rapperin Katja Krasavice (24) gleichzeitig mit ihrem zweiten Album "Eure Mami" ihre vierte Single-Auskopplung "Friendzone". Das dazugehörige kunterbunte Musikvideo sorgte allerdings nicht nur deutschlandweit für Aufsehen. In den USA erlaubte sich ein Internet-Troll einen Scherz, photoshoppte Nicki Minajs (38) Kopf in eine der Aufnahmen – und ging damit viral!

Eine Twitter-Fanpage der US-amerikanischen Musikerin wurde auf das bearbeitete Bild aufmerksam – und verbreitete fröhlich im Netz, dass dies ein Ausschnitt aus Nickis neuem Projekt sei! Dabei handelte es sich aber um Katjas Körper, auf den der Kopf der "Anaconda"-Interpretin platziert wurde. Auch viele weitere Fanseiten der Rapperin teilten das Bild. Mittlerweile scheint es aber auch bei einigen der Nicki-Hörer angekommen zu sein, dass es sich um ein Fake-Foto handelt. Unter Katjas Musikvideo auf YouTube schrieb ein User nämlich auf Englisch: "Wer ist auch nach der Nicki-Minaj-Bearbeitung hier gelandet?"

Katja selbst feiert die Verwechslung. Sie teilte schon wenige Stunden, nachdem die Photoshop-Aufnahme im Netz die Runde gemacht hatte, die Edits in ihrer Instagram-Story. "Leute, was geht in Amerika ab! Wieso geht Nickis Gesicht in meinem Körper gerade so rum?", freute sie sich. Für die Wahlberlinerin dürfte die Bearbeitung ein echter Ritterschlag sein – schließlich ist Nicki eine der erfolgreichsten Ladys im internationalen Rap-Game. Und mit der wird man sicher gerne verwechselt!

MCG/MEGA Nicki Minaj auf der Met Gala 2019

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice in Berlin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin



