Die Anschuldigungen gegen Marilyn Manson (52)erhärten sich! Nachdem die Schauspielerin Evan Rachel Wood (33) offenbarte, von dem Sänger psychisch und physisch missbraucht worden zu sein, meldeten sich immer mehr Frauen mit schockierenden Details über Marilyn zu Wort. Der Sänger soll unter anderem Gewaltfantasien ausgesprochen haben und seinen meist jungen Opfern Drogen verabreicht haben. Bisher wies der Musiker jegliche Vorwürfe von sich. Eine weitere Geschädigte schockiert nun aber mit neuen Vorwürfen.

Die Stylistin Love Bailey warf dem "The Beautiful People"-Interpreten in einem Instagram-Video nun vor, sich ihr gegenüber schwer kriminell verhalten zu haben. Sie sei 2011 in seiner Villa gewesen, um eine dort anwesende Schauspielerin zu stylen – diese sei jedoch ohne Bewusstsein gewesen. Als Love sich nach dem Wohlbefinden des Stars erkundigen wollte, habe Marilyn ihr eine Pistole an die Schläfe gehalten. "Ich mag keine Schw*chteln", soll der Rocker daraufhin zu der Transfrau gesagt haben. Die Situation sei kein Scherz gewesen, sie habe tatsächlich um ihr Leben gefürchtet, fügte die Rothaarige dem noch hinzu.

Bereits 2017 hatte die Fashion-Expertin von diesem Vorfall gesprochen, entschied sich nun aber erneut dazu, ihre Erfahrungen öffentlich zu machen. Laut einem Interview mit Daily Beast werde Love sich jetzt auch an die Behörden wenden, um rechtliche Schritte gegen den Tattoo-Fan einzuleiten.

Getty Images Evan Rachel Wood und Marilyn Manson, 2007

Instagram / loveisbailey Love Bailey, Stylistin

Getty Images Marilyn Manson, Sänger

