Wächst Prinz Harry (36) das Heimweh etwa über den Kopf? Seit ungefähr einem Jahr lebt der Royal mit seiner Ehefrau Meghan (39) und ihrem gemeinsamen Sohn Archie Harrison (1) in den USA. Vergangenen März legte das Paar im Zuge des sogenannten Megxits seine royalen Pflichten ab und verließ das Vereinigte Königreich. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise kehrte die junge Familie seitdem auch nicht mehr in die britische Heimat zurück. Mittlerweile soll sich Harry aber sehr nach seinem einstigen Leben sehnen...

Das deutet nun zumindest ein Insider im Gespräch mit The Telegraph an. Demnach sei der Prinz fest entschlossen, sobald wie möglich wieder mehr Zeit in Großbritannien zu verbringen. Er sei lediglich wegen des Coronavirus in den USA "eingesperrt" gewesen, wie die Quelle beteuert. Harry scheint dabei vor allem seine früheren Pflichten zu vermissen: Angeblich möchte er wieder eine verantwortliche Position im britischen Militär übernehmen! Immerhin war Harry schon zehn Jahre in der Armee und hat diese Zeit sehr genossen.

"Seine Arbeit im Militär ist eines der wichtigsten Dinge für ihn. Natürlich möchte er an seinen Titeln festhalten", erklärte der Eingeweihte. Diese könnten bald an andere Familienmitglieder weitergegeben werden – im März sollen seine Titel wie "Generalkapitän der royalen Marine" überprüft werden. Nachdem er diese Bezeichnungen vor knapp zwölf Monaten teilweise aufgeben musste, weil er nicht mehr genug Zeit in England verbringen würde, sei Harry "am Boden zerstört" gewesen. Möglicherweise überdenkt der Rotschopf seine Zeitplanung nun aber.

SIPA PRESS / Action Press Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2020

Getty Images Prinz Harry im November 2019

Getty Images Prinz Harry im Jahr 2019

