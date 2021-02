Warum ist Michelle Gwozdz so extrem eifersüchtig? 15 Frauen buhlen weiterhin um das Herz von Bachelor Niko Griesert (30). Doch obwohl sich das Feld der Liebesanwärterinnen so langsam lichtet, kann es einer Dame gar nicht schnell genug gehen, die Zeit mit dem Rosenverteiler ganz alleine zu genießen: Mimi möchte Niko nicht länger teilen und wünschte sich in der vergangenen Folge sogar, dass der Osnabrücker mit ihr durchbrennt. Die Zuschauer halten die Eifersucht nicht nur für übertrieben, sondern finden auch: Das geht alles viel zu schnell. Wie erklärt sich Michelle selbst das Gefühlschaos? Promiflash hakt nach.

"Es ist eine absolute Ausnahmesituation und das kann man beim Zusehen nicht immer ganz nachvollziehen. Die Zeit ist begrenzt und intensiv – hab das Gefühl, man durchlebt alles auf der Überholspur", fasst die 26-Jährige im Gespräch mit Promiflash zusammen. Obwohl der TV-Kavalier ihr mehr als einmal deutlich gemacht hatte, dass er großes Interesse an ihr hat, habe Mimi ihre Gefühle nicht unter Kontrolle halten können. "Ein Haufen an hübschen Frauen, die genau den Mann kennenlernen wollen, mit dem es doch so gut für mich passt", erklärt sie weiter.

Auch Niko hatte vor der dritten Nacht der Rosen nur wenig Verständnis für Mimi aufbringen können. "Ich freue mich immer, sie zu sehen, aber in dem Gespräch hatte ich das Gefühl, die Pistole auf der Brust zu haben", äußerte er im Einzelinterview. Er habe nicht verstehen können, wie sich die Blondine so schnell in ihre Eifersucht hineinsteigern konnte. "Du bist schon eifersüchtig? Du bist ja komplett Banane im Hirn", warf er ihr leicht scherzhaft vor.

