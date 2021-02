Da wollte jemand sein süßes Geheimnis aber lange bewahren! In der dritten Folge der diesjährigen Der Bachelor-Staffel kam es bereits zum ersten Kuss: Niko Griesert (30) schien bei seinem Date mit Flugbegleiterin Denise Hersing (25) so angetan zu sein, dass er ihr einen Schmatzer aufdrückte. In der Villa hielt die Blondine den Kuss vor den meisten Teilnehmerinnen geheim – nur Linda (26) und Hannah (28) wussten Bescheid. Doch haben die anderen Girls nichts geahnt? Kandidatin Mimi deckt im Promiflash-Interview nun auf...

"Wir haben schon gemunkelt, aber sie hat es abgestritten – deswegen wurde das Thema dann auch nicht weiter angesprochen", berichtet die Bürokauffrau gegenüber Promiflash. Bis zuletzt habe sie dieses Geheimnis einfach nicht aus Denise "herausbekommen", wie sie zudem erklärt. Wie sie sich schlussendlich gefühlt hat, nachdem das Geheimnis gelüftet wurde, erzählt Mimi nicht – im Laufe der Episode war jedoch bereits zu erkennen, dass die 26-Jährige eifersüchtige Tendenzen an den Tag legt.

Warum Denise den Kuss für sich behalten hat, ist für die Single-Frau zudem unerklärlich. "Dass sie den Gedanken hatte, dass es ihr – wenn das mit dem Kuss rauskommt – dann im Haus nicht mehr so gut gehen könnte, ist natürlich Quatsch", stellt Mimi klar. Aufgrund der vielen "Emotionen" könne sie aber vielleicht nachvollziehen, warum es Denise schwergefallen ist, sich zu offenbaren.

