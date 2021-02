Claude Paulus gab die Chance auf eine gemeinsame Zukunft mit Claudia Obert (59) auf! Er hat Claudias House of Love in der fünften Folge freiwillig verlassen – seine Erklärung: Er habe erkannt, dass er noch an seiner Ex hängt und deshalb nicht bereit ist, sein Herz schon wieder für eine Andere zu öffnen. Promiflash wollte nun wissen, ob es nach seinem Show-Abgang auch ein Liebes-Happy-End für ihn und seine Verflossene gab.

So richtig wollte der 44-Jährige diesbezüglich nicht mit der Sprache herausrücken. Stattdessen druckste er im Promiflash-Interview herum: "Ich bereue nicht, dass ich die Show freiwillig verlassen habe." Das klingt nicht unbedingt nach einer romantischen Liebes-Reunion. Trotzdem bewertete Claude die Erfahrung rückblickend als durchaus positiv: "Ich habe viel Gutes aus der Show mitgenommen und sehr gute Freunde gewonnen – das ist mein Happy End!"

Sein freiwilliger Exit war aber offenbar auch gar keine Geste, um seine Ex zurückzugewinnen. Er habe einfach festgestellt, dass es zwischen Claudia und ihm nicht gefunkt hat. "Ich habe sie kennengelernt, ich achte und mag sie als Menschen, aber für mehr Gefühle hat es von meiner Seite leider nicht gereicht", stellte er klar.

