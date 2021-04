Bitteres TV-Aus für Claudia Obert (59): Diese Woche startete auf Sat.1 in der Primetime ihre eigene Datingshow Claudias House of Love – die komplette Staffel war bereits im Januar bei Joyn PLUS+ gelaufen. Nun sollten auch die Free-TV-Zuschauer in den Genuss von Claudias lustigen Sprüchen und herrlichen Dates mit ihren zehn Liebesanwärtern kommen. Doch nach der Doppel-Auftaktfolge am vergangenen Dienstag zieht der Sender nun die Reißleine: Sat.1 streicht alle weiteren Episoden kurzfristig aus dem Programm!

Wie DWDL berichtet, fällte Sat.1 nach den schwachen Quoten am vergangenen Dienstag den Entschluss, "Claudias House of Love" mit sofortiger Wirkung abzusetzen. Kommende Woche wird statt einer weiteren Doppelfolge lieber "Harry Potter und der Halbblutprinz" gezeigt. Tatsächlich hatten beim Auftakt nur 590.000 Zuschauer eingeschaltet, um die Kuppelsendung der Society-Lady zu verfolgen. Das entsprach einem mageren Marktanteil von 3,6 Prozent.

Doch welche Sendung übernimmt nach dem kommenden Dienstag den Sendeplatz von "Claudias House of Love"? Tatsächlich zieht Sat.1 die Ausstrahlung ihrer Doku-Reihe "112 Notruf Deutschland" vor. Deren Rückkehr ins Programm war eigentlich erst für Ende April geplant. Seid ihr traurig, dass Claudias Datingshow nicht weiter ausgestrahlt wird?

"Claudias House of Love" – alle Folgen bei Joyn PLUS+

Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Claudia Obert, Society-Lady

Anzeige

© Joyn Toni Impagnatiello, Claudia Obert und Claude Paulus

Anzeige

© Joyn Claudia Obert bei "Claudias House of Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de