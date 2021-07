Hat Claudia Obert (59) eigentlich noch Kontakt zu ihren einstigen Liebesanwärtern? Vor einigen Monaten stürzte die Reality-TV-Lady sich in ihrem eigenen Format Claudias House of Love in ein Flirt-Abenteuer. Im Finale der Kuppelshow hatte sich die Modeunternehmerin für den Restaurantbesitzer Toni Impagnatiello entschieden – doch obwohl die beiden in der Sendung wild rumgeknutscht haben, wurde aus ihnen kein Liebespaar. Haben Claudia und Toni sich seit "Claudias House of Love" trotzdem noch mal wiedergesehen?

Genau diese Frage hat Promiflash der Champagnerliebhaberin jetzt im Interview im Rahmen ihrer neuen Sendung "Die Obert Connection" gestellt. Und die Antwort lautet: Ja! Die beiden scheinen sich trotz Liebespleite bestens zu verstehen: "Er ist so lustig und ihn habe ich schon öfter gesehen. Toni ist auch viel auf Ibiza, wir sind da in der gleichen Düsseldorfer Clique. Über Ostern hatten wir uns sogar verabredet." Weiter berichtete Claudia: "Wenn ich in Düsseldorf bin, gehe ich in Tonis Restaurant. Dort war ich schon früher, ohne es zu wissen."

Und wie sieht es mit ihrem anderen Finalisten Torsten Hindenburg aus? Ihm ist sie in der Show schließlich auch sehr nahegekommen. "Mit Torsten habe ich mich nicht mehr getroffen", verriet Claudia – und ergänzte lachend: "Ich bin ihm zu alt und er ist mir zu alt." Seid ihr überrascht, dass sie Toni noch trifft, Torsten aber nicht mehr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Die Obert Connection", ab dem 15. Juli immer zwei neue Folgen donnerstags bei Joyn oder direkt alle sechs Folgen bei JoynPlus+.

Toni Impagnatiello und Claudia Obert im Finale von "Claudias House of Love"

Toni Impagnatiello und Claudia Obert bei "Claudias House of Love"

Claudia Obert und Kandidat Torsten in Folge eins von "Claudias House of Love"

