Bill Kaulitz (31) lässt einen ungewohnt offenen Blick in sein Liebesleben zu. Der Tokio Hotel-Frontmann hält Privates eigentlich strikt unter Verschluss. Auch über vergangenen Beziehungen schweigt der Sänger eisern. Doch in seiner gerade erschienen Biografie nimmt er seine Fans mit in seine Vergangenheit und packt ganz schön aus. So offenbart der Wahlamerikaner auch, dass er sich einmal unsterblich verliebt hat.

Ein Kumpel von ihm machte ihn im Spätsommer 2011 mit zwei Freunden bekannt – und es sollte eine schicksalhafte Begegnung werden, wie Bill in seinem Buch "Career Suicide", das im Ullstein Verlag erschienen ist, verrät. Heute wünscht er sich, er hätte das Treffen abgesagt. "Das hätte mir jahrelange Quälereien erspart, und mein Herz wäre nicht so schlimm gebrochen worden, dass es bis heute nicht wieder ganz verheilt ist." An dem Schmerz sei er fast gestorben und diese Erfahrung hätte ihn für immer verändert.

Um wen es sich bei seiner großen Liebe handelt, behält er für sich. An einer anderen Stelle im Buch erklärt er allerdings zudem: "Das Riesenarschloch, das mir das Herz brach, hat geheiratet – Frau und Kind." Auch er wünsche sich, irgendwann seine eigene Hochzeit zu planen. "Fakt ist, ich würde nichts auf der Welt lieber tun", gibt er zu.

Bill Kaulitz im Dezember 2020

Bill Kaulitz, Tokio-Hotel-Star

Bill Kaulitz, Sänger

