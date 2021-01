Offene Worte von Bill Kaulitz (31)! Mit seiner Band Tokio Hotel, die er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom (31) und ihren gemeinsamen Freunden Georg (33) und Gustav (32)2001 gründete, wurde der Teenager aus Magdeburg weltberühmt. Mit ihren Songs wie "Durch den Monsun" oder "Spring nicht" sorgten die vier Jungs bei ihrem zumeist weiblichen Publikum für absolute Kreischanfälle. Heute lebt Bill in seiner Wahlheimat Los Angeles und hat seine ganz wilden Jahre hinter sich gelassen. Jetzt verriet er seinen größten Wunsch!

"Ich glaube, es ist mein größter Wunsch, eine eigene Familie zu gründen", erklärte der Sänger gegenüber dem Spiegel. Allerdings sehe er auch die Schwierigkeiten, die sein Beruf so mitbringe, denn bis zum heutigen Tage habe der 31-Jährige keine Privatsphäre, merkte er in dem Gespräch an. "Ich bin der, den man auch samstags oder sonntags um 20 Uhr anrufen kann, wenn andere Familienzeit haben und ihr Handy ausmachen", betonte er und stellte klar, dass er eigentlich immer am Arbeiten sei.

Obwohl Bill nach eigenen Angaben "wahnsinnig romantisch" sei und immer noch von der großen Liebe träume, sei er in manchen Moment schon sehr einsam, so der junge Mann in dem Interview. "Andererseits bin ich niemand, der sich auf eine Beziehung einlassen würde, nur um eine Beziehung zu haben", stellte er abschließend klar.

Getty Images Tokio Hotel im November 2009 in Berlin

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Juli 2020

