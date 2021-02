Was für eine Ehre für Helena Zengel! Die Nachwuchs-Schauspielerin hatte schon im vergangenen Jahr mehrfach für Schlagzeilen gesorgt: Mit nur zwölf Jahren stand die Berlinerin gemeinsam mit Hollywoodstar Tom Hanks (64) für den Streifen "Neues aus der Welt" vor der Kamera – und begeisterte den US-Amerikaner total. Und auch die internationalen Preisrichter sind Fans von dem Teenager: Helena wurde jetzt für einen Golden Globe nominiert!

Wie das US-Filmportal Deadline berichtet, wurde der Schülerin nun die große Ehre zuteil: In der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" steht Helena für die Auszeichnung für Kinofilme und Fernsehsendungen zur Wahl – und zwar neben echten Hochkarätern: Echte Hollywood-Größen wie "Fatal Attraction"-Star Glenn Close (73), Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (47), "Das Schweigen der Lämmer"-Darstellerin Jodie Foster (58) und Mamma Mia-Beauty Amanda Seyfried (35) sind ebenfalls für den Award nominiert!

Helena ist von ihrer Nominierung total begeistert, wie sie dem Magazin erklärte: "Ich habe es überhaupt nicht erwartet. Aber ich freue mich so sehr!" Am 28. Februar heißt es dann noch einmal zittern – denn dann findet das Event in Los Angeles statt. Wie schätzt ihr Helenas Chancen ein? Stimmt unten ab.

PictureLux/Action Press Helena Zengel und Tom Hanks in "News of the World"

Getty Images Jodie Foster

United Archives GmbH/ Action Press Helena Zengel bei der Berlinale 2019

