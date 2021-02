Aus der Traum! Germany's next Topmodel ist nicht für jeden etwas – das macht Heidi Klum (47) Jahr für Jahr und Folge für Folge ganz deutlich. Für die erste Episode hatte sich die Modelmama 31 Mädchen aus einer Masse von über 17.000 Bewerberinnen ausgesucht. Doch auch diese 31 bleiben nicht lange an Bord. Am Ende des Showauftakts der 16. Staffel schmeißt die Jurychefin gleich sechs ihrer Kandidatinnen raus!

Bei einer Fashionshow am Schluss der ersten Folge müssen die Nachwuchs-Models ihr Catwalk-Können unter Beweis stellen. Nicht alle Teilnehmerinnen können dabei brillieren. Kandidatin Nana zum Beispiel stürzt vor laufender Kamera. Dennoch entscheidet sich Heidi, die 19-Jährige eine Runde weiterzulassen. Schlechter sieht es da für Samantha aus: Sie muss gehen! "Was für eine Scheiße, ich bin die einzige Halbschwarze hier", regt sich die Hamburgerin im Anschluss auf.

Auch für Alexandra, die ihre Koffer ebenfalls packen muss, ist das Jury-Urteil ein Schock. "Ich hätte lernen können, aber ganz ehrlich, wenn man das nicht in mir sieht ...", echauffiert sich die Ex-Freundin von Danilo Cristilli (24). Deutlich gelassener nimmt Franziska das Ganze auf. Ihre Reaktion: "Ist voll okay."

Lena und Maria-Sophie müssen ebenfalls die Heimreise antreten. Und auch für Vanessa reicht es nicht. "Du hängst echt sehr weit hinterher", erklärt Heidi.

