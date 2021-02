Die Herausforderungen bei Germany's next Topmodel sind nervenaufreibend! Das bekommen die Kandidatinnen der einzelnen Staffeln Jahr für Jahr aufs Neue zu spüren. Auch in der 16. Ausgabe der Castingshow möchten die Mädchen ihren großen Traum vom Sieg verwirklichen – komme, was wolle! In der allerersten Episode der neuen Staffel ereignet sich nun ein kurzer Schockmoment: Kurz vor ihrem Catwalk-Debüt kippt Kandidatin Ana Martinović plötzlich um!

Eigentlich ist die BWL-Studentin bereit, jeden Moment ihre Laufkünste vor Heidi Klum (47) zu präsentieren. Doch dann wird sie ganz plötzlich ohnmächtig. "Ich hab es knallen gehört und dann lag sie da", macht sich Mitstreiterin Chanel Silberberg (20) Sorgen. Wenige Momente später geht es Ana zum Glück schon wieder deutlich besser. Trotzdem fließen bittere Tränen: "Ich will nicht, dass Heidi jetzt denkt, dass ich zu schwach wäre", äußert Ana ihre Bedenken.

Die Reaktion der Modelmama: "Der erste Tag ist meistens der aufregendste für meine Mädchen, da kann es auch mal sein, dass der Kreislauf zusammenklappt, zum Glück waren unsere Sanitäter direkt zu Stelle." Und zu Anas Freude bekommt sie das Go vom Arzt, erst einmal weiter an der Castingshow teilnehmen zu dürfen.

Anzeige

Instagram / ana.martinovic_ Model Ana Martinović

Anzeige

Instagram / ana.martinovic_ Ana, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum in New York im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de