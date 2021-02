Es geht wieder los! Die 16. Staffel von Germany's next Topmodel ist gestartet und die erste Folge der beliebten Castingshow in vollem Gange. Über 17.000 junge und nicht mehr ganz junge Damen hatten sich für die diesjährige Show-Ausgabe beworben – sie alle wollten "Germany's next Topmodel" werden. Doch am Ende nahm Heidi Klum (47) nur 31 von ihnen mit in die erste TV-Episode. Und selbst bei dieser geringen Anzahl kommt es noch zu lustigen Zufällen: Zwei der Kandidatinnen kennen sich tatsächlich schon und treffen unverhofft aufeinander!

Die Modelmama lässt ihre Top 31 in Berlin – dem Hauptdrehort der diesjährigen Staffel – erstmals aufeinandertreffen. Die Mädchen sind aus ganz Deutschland angereist, um bei dem immensen TV-Projekt dabei zu sein. Und siehe da: Für Romina Palm und Alexandra Nicole bedeutet das ein unerwartetes Wiedersehen. Die beiden Teilnehmerinnen kennen sich über gemeinsame Freunde aus ihrer Wahlheimat Köln und wussten nichts von der Bewerbung der jeweils anderen.

Dass Romina und Alexandra nun beide ihr Glück bei GNTM versuchen möchten, könnte sie kaum froher stimmen. "Jetzt habe ich eine Bezugsperson hier drin", freut sich Alexa sofort, und auch Romi betont: "Ein Stück Heimat ist hier, ich freue mich wirklich sehr."

