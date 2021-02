Melissa Lindner (27) konnte das Herz des Bachelors nicht für sich gewinnen. Am Mittwoch verabschiedete sich Niko Griesert (30) in der Nacht der Rosen gleich von drei Frauen. Neben Nina Röber (20) und Nora Lob (31) schickte er auch Melissa nach Hause, die sich beinahe nicht von dem IT-Projektmanager verabschieden konnte – ihr war während der Verkündung der Fuß eingeschlafen. Ist die 27-Jährige traurig darüber, einen Korb bekommen zu haben?

Promiflash hakte bei Melissa nach – hatte sie ihr Aus bereits kommen sehen? "Wie sagt man so schön? Ende gut, alles gut! Und so ist es auch wirklich bei mir. Mein Fuß ist in der Nacht der Rosen ja eingeschlafen, vielleicht war das ein Zeichen meines Körpers", gab sie lachend preis. Herzschmerz klingt definitiv anders. Die Blondine sei sich treu geblieben und habe sich nicht aufgedrängt, betonte sie. "Ich habe nach wie vor die Einstellung, am Anfang zu versuchen, sich und die verschiedenen Facetten zu zeigen – und dann muss etwas vom Mann kommen, oder eben nicht, ist völlig okay."

Dass Melissa ein Einzeldate verwehrt blieb, scheint sie im Nachhinein überhaupt nicht schlimm zu finden. Niko sei optisch zwar ihr Typ, die Bankfilialleiterin ist sich jedoch sicher, dass der 30-Jährige nicht zu ihr passe. "Ich habe schon sehr schnell gemerkt, dass er mit mir und meiner forschen, quirligen, verrückten und selbstbewussten Art leicht überfordert war", erklärte sie im Promiflash-Interview.

