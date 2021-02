Auch in der nächsten Folge geht es wieder heiß her! Bei Der Bachelor sorgt Niko Griesert (30) zurzeit für jede Menge Verwirrung. Bei seinem Einzel-Date mit Flugbegleiterin Denise (25) war es nämlich zum ersten Kuss der Sendung gekommen – ein wenig später schien er diesen jedoch zu bereuen. Schließlich baut der Junggeselle bereits Gefühle für Konkurrentin Mimi auf. Aus dem Vorspann zu Episode vier ergibt sich nun: Es wird erneut geknutscht! Doch wen trifft es dieses Mal?

In einem kurzen Teaser für die kommende Folge ist zu sehen, dass Niko eine weitere Kandidatin küsst. Dabei scheint nicht sofort klar zu sein, um wen es sich handelt, da er die Teilnehmerin mit seinem Körper verdeckt. In ihrer Hand hält diese jedoch einen grauen Schal – und den trug davor Kandidatin Stephie (25)! Mit ihr scheint sich Niko davor auch auf ein Einzel-Date begeben zu haben: Gemeinsam saßen die beiden in einem Helikopter. Ob bei diesem Ausflug die Gefühle explodiert sind?

Die Emotionen scheinen jedenfalls auch bei den übrigen Kandidatinnen übergekocht zu sein. Mehrere Ausschnitte zeigen, wie Rosenanwärterin Linda (26) fassungslos mit ihren Konkurrentinnen diskutiert. "Ich hab keinen Bock mehr hier", macht die 26-Jährige in der Preview deutlich klar.

