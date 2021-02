Aline Bachmann (27) will nicht länger schweigen! Die YouTuberin ist nicht nur für ihren Abnehmerfolg bekannt, sondern auch dafür, dass sie ihre Fans regelmäßig mit Rabattcodes im Netz versorgt. Die Kritik, die Oliver Pocher (42) in seiner gefürchteten Bildschirmkontrolle vor Kurzem an ihrer Tätigkeit als Influencerin geäußert hatte, steckte die hübsche Blondine zunächst noch gut weg und erklärte öffentlich, dass seine Äußerungen für sie kein Mobbing seien und sie außerdem ein Fan des Entertainers sei. Jetzt hat Aline ihre Meinung aber offenbar geändert!

"Ich finde es erschreckend, wie Sie Menschen in den Abgrund reißen und anscheinend noch Spaß daran haben, Existenzen kaputtzumachen", beginnt die Beauty ihren offenen Brief an den Komiker, den sie auf ihrem Instagram-Profil teilte. Sie könne einfach nicht verstehen, warum Oli es sich herausnehme, über andere Menschen zu urteilen. Schließlich wisse er nicht, wie es um die psychische Gesundheit der betroffenen Personen stehe, fuhr Aline weiter fort. "Sie verbreiten Angst und Schrecken", stellte sie in dem Schreiben klar. Auch sie habe aufgrund einiger traumatischer Erlebnisse mit ihrer Psyche zu kämpfen, erklärte die Blondine weiter. Die zahlreichen Beleidigungen, die sie nach Olis Kritik erfahren habe, würden dies nicht besser machen, betonte die 27-Jährige. Sie habe aber trotz allem keine Angst vor dem Comedian.

Gewohnt locker reagierte Oli in seiner jüngsten Bildschirmkontrolle auf Alines Worte "Entweder bist du jetzt ein Fan, oder du findest mich Scheiße", forderte der sichtlich irritierte Blondschopf eine Entscheidung von der ehemaligen DSDS-Kandidatin.

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im August 2014

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im Dezember 2020

Anzeige

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de