Vanessa Morgan (28) bestätigte nun die süßen News selbst! Die Schauspielerin verriet ihren Fans im Sommer 2020, dass sie schwanger ist. Zusammen mit ihrem Noch-Ehemann Michael Kopech freute sie sich auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor einigen Tagen spekulierte man bereits, dass die Riverdale-Darstellerin ihr Baby schon zur Welt gebracht haben soll. Im Netz verkündete Vanessa nun tatsächlich: Ende Januar brachte sie ihr kleines Söhnchen auf die Welt – und jetzt verriet sie sogar schon den niedlichen Namen!

Auf Instagram postete die Beauty ein Bild, welches die kleine Hand ihres Babys auf ihrem Körper zeigt. Dazu schrieb die 28-Jährige: "Am 29. Januar durften Michael und ich unseren wunderschönen Sohn River auf der Welt begrüßen. Worte können diese Art von Liebe nicht beschreiben. [...] Eltern zu werden ist das schönste Geschenk auf der ganzen Welt. Danke Gott." Obwohl Vanessa und Michael offiziell getrennt sind, soll die kleine Familie nun die gemeinsame Zeit zu dritt genießen.

Der kleine Mann trägt also den Namen River. Im Internet erklärte die Neu-Mama auch, warum sie und Michael sich für den Namen entschieden haben. Zu Anfang ihrer Schwangerschaft sei sie täglich an einem Fluss – bedeutet auf Englisch River – spazieren gegangen. "Das hat mir so viel Ruhe gegeben. Ich wusste, das ist der perfekte Name für die kleine Seele", offenbarte Vanessa. Wie findet ihr den Namen? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Vanessa Morgan und Michael Kopech

Anzeige

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan, Netflix-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de